Европарламент во вторник будет выбирать нового президента 1 15.07.2024, 22:11

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На эту должность претендуют две кандидатки.

Европарламент нового созыва во вторник 16 июля будет выбирать нового президента, на эту должность претендуют две кандидатки – нынешняя президент Роберта Метсола от Мальты и новоизбранный евродепутат из Испании.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Пресс-служба объявила, что всего на голосование во вторник вынесут две представленные кандидатуры – Роберты Метсолы от Мальты и Ирен Монтеро от Испании.

The following nominations have been received for the election to the office of the European Parliament’s President:



- Roberta METSOLA



- Irene MONTERO



The first ballot will take place tomorrow, Tuesday 16 July, at 10.00 in Strasbourg#EPlenaryhttps://t.co/cmjJa59UKD — EP PressService (@EuroParlPress) July 15, 2024

Первое голосование состоится в Страсбурге в 10 часов по местному времени.

Напомним, Роберта Метсола, представительница «Европейской народной партии», возглавляла Европарламент последние два года, ее избрали на эту должность в начале 2022 года. Она стала первой из топ-чиновников Евросоюза, которые приехали в Киев после начала полномасштабной войны.

Ирен Монтеро – политик из Испании, представитель левой партии Podemos и партнерка соучредителя этой политсилы Пабло Иглезиаса. До избрания в Европарламент она четыре года была министром по вопросам равенства. На евровыборах Монтеро была первым номером в списке от своей политсилы. Впоследствии группа Левых номинировала ее как кандидата на должность президента Европарламента.

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