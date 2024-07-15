Туристическая группа из Беларуси застряла в горах Кабардино-Балкарии
- 15.07.2024, 22:15
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Один из туристов сорвался со скалы.
Туристическая группа из Беларуси в горах Кабардино-Балкарии обратилась за помощью к спасателям из-за получившего травму при падении со скалы мужчины, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.
«В ущелье Ирик-Чат <...> мужчина 1990 г.р. сорвался со скалы и получил травму», — говорится в сообщении.
В МЧС заявили, что к месту выехали шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
В ведомстве уточнили, что тургруппа состояла из 14 человек и свой маршрут в МЧС России не зарегистрировала.