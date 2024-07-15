Стало известно, сколько сборная Испании заработала за победу на Евро-2024
- 15.07.2024, 22:30
Испанские футболисты получат 40% от общей суммы призовых.
Сборная Испании по футболу стала новым чемпионом Европы. В финале Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию со счетом 2:1.
Испанцы выиграли все семь матчей на чемпионате Европы, в том числе три поединка группового этапа.
Таким образом, сумма призовых сборной Испании по итогам континентального первенства составила 28.25 миллиона евро.
По данным Mundo Deportivo , футболисты «Фурии Рохи» получат 40% от общей суммы призовых. Между 26 игроками будет распределено примерно 11.3 млн евро – по 400 тысяч евро каждому.
Финалист Евро-2024, национальная сборная Англии, заработала по итогам турнира 24.25 млн евро.