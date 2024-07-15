Как у минчан «выдувало» все деньги и украшения из квартир 15.07.2024, 22:55

Никогда не оставляйте окна приоткрытыми.

С мая 2022 года в Минске начали происходить странные кражи. В квартирах, расположенных на первых этажах, исчезали драгоценности и деньги. При этом следов присутствия посторонних людей как будто не было: никакого тебе беспорядка, выдвинутых полок и перевернутых матрасов — все вещи на своих местах.

Фокус с исчезновением

Первыми тревогу забили супруги, живущие в Центральном районе. Они рассказали, что отлучились на какое-то время из дома, а когда вернулись, обнаружили, что одно из окон, оставленное на проветривание, полностью распахнуто. На всякий случай решили проверить свои «тайники» и недосчитались денег, а также украшений, пишет «Онлайнер».

Следующий случай произошел через несколько месяцев в доме по улице Каховской. Семья из четырех человек, уезжая на выходные, тоже оставила окна на проветривание. По приезду домой родственники заподозрили, что в квартире кто-то был. Проверили свои вещи — не хватает драгоценностей. Когда минчане обратились в милицию, от сотрудников узнали, что соседнюю квартиру кто-то тоже обворовал.

«В тот момент следователи не предполагали, что три эпизода между собой взаимосвязаны и преступления совершил один человек, хотя эта версия не исключалась. Дело в том, что все случаи объединяло несколько одинаковых деталей: квартиры потерпевших находились на первом этаже, способ проникновения в жилье был через окно, оставленное на проветривание, а пропадали сугубо драгоценности или деньги, реже — иные домашние принадлежности», — объясняют в Следственном комитете.

Затем на какое-то время наступило затишье, а в марте 2023 года все пошло по новой: в милицию стали сыпаться сообщения от ошеломленных жителей первых этажей. В начале 2024 года сотрудники милиции задержали предполагаемого квартирного вора. Им оказался 39-летний житель столицы.

Личность оказалась примечательная: мужчина ранее сидел за кражу, после освобождения хотел встать на путь истинный, а потому завел отношения со знакомой и искал стабильный заработок. Однако жизнь в столице оказалась непростой: платить за аренду было не из чего. Тогда минчанин нашел решение проблемы (старое и недоброе).

Джентельменский набор

Мужчина приобрел необходимый инструмент (отмычки, отвертки, а также специальный лом) и пошел на дело. В качестве «жертв» выбирал исключительно квартиры, расположенные на первых этажах. Еще одна важная деталь: окна обязательно должны были быть открыты на проветривание.

Для вора не имело значения, в какое время суток совершать преступление: главное, чтобы дома никого не было.

После пяти успешных краж он существенно поправил свое финансовое положение. Однако сожительница заподозрила неладное: партнер стал часто пропадать по вечерам, вел себя непривычно и просил сделать для него странные вещи. Например, отнести разные украшения в ювелирный магазин и обменять их в специализированном отделе скупки драгоценных металлов. Кроме того, мужчина стал грубым и очень скрытным, при этом, не имея стабильной прибыли, часто дарил ей подарки.

Почему же минчанину так долго удавалось скрываться? Дело в том, что все добытое добро он увозил к своим родным в другой город, а остальное сбывал через сожительницу. То есть сам нигде не мелькал.

«В ходе обысков некоторые украшения и личные вещи потерпевших обнаружены у родителей и бывшей супруги обвиняемого. На допросах „вор со стажем“ категорически отрицал свою вину. Он вел себя крайне дерзко и самоуверенно, на предоставленные доказательства у него всегда имелся весомый контраргумент. Кроме того, его близкое окружение тоже не признавало тот факт, что им было известно о незаконном заработке родственника», — комментируют в СК.

Всего с 2022 по 2023 год мужчина совершил пять квартирных краж и похитил имущество минчан на сумму более чем 20 тысяч рублей.

По результатам расследования минчанину предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 205 («Кража, совершенная в крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело находится в суде Центрального района города Минска.

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