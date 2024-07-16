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Политзаключенного Дмитрия Дашкевича снова будут судить

  • 16.07.2024, 1:13
Политзаключенного Дмитрия Дашкевича снова будут судить
Дмитрий Дашкевич

По той же статье, за которую он уже получил срок.

Политзаключенного Дмитрия Дашкевича вновь будут судить по той же статье, по которой он уже был осужден, — уже на этой неделе, сообщает правозащитный центр «Весна».

Дашкевича обвиняют по «народной» статье 342 УК (Активное участие в групповых действиях, которые грубо нарушают общественный порядок).

Суд над Дашкевичем начнется 17 июля в суде Первомайского района Минска. Дело будет рассматривать судья Анастасия Кулик.

Активиста вместе с женой Настой обвинили в участии в акции протеста 23 августа 2020 года. 14 июля 2022 года активиста Дмитрия Дашкевича приговорили к 1,5 года колонии, его жену — к трем годам «домашней химии». Их осудили по той же статье 342 УК.

11 июля 2023 года он должен был выйти на свободу, но вместо освобождения его вновь арестовали, уже по статье 411 УК. Дмитрия судили и назначили год лишения свободы.

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