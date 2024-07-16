Благодаря урагану в Гомеле сделали научное открытие 16.07.2024, 5:59

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Оказалось, что упавшее во время недавнего урагана в Гомеле дерево долгие годы скрывало в своих корнях удивительную находку. По словам заместителя директора музея по научной работе Гомельского дворцово-паркового ансамбля Дмитрия Линденкова, были обнаружены следы кладки, имеющей форму восьмиугольника.

Просмотрев иллюстрации и планы дворца, удалось установить, что в том самом месте во второй половине XIX века размещался фонтан.

Документы и фото 30-х годов XX века подтвердили, что таких фонтанов было два, но в послевоенное время они не сохранились.

В настоящее время находка тщательно изучается, после чего будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — реставрация или благоустройство.

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