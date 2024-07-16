В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: в городе блэкаут
- 16.07.2024, 7:56
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ВСУ ударили по российским системам ПВО.
В ночь на вторник, 16 июля, во временно оккупированном украинском Мариуполе прогремели взрывы. В некоторых районах города исчезла электроэнергия.
Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, в оккупированном городе прозвучали по меньшей мере пять взрывов.
«Прилеты. По меньшей мере два между «Невским» и Агробазой в направлении Мангуша. Судя по всему, «все сбили» дежурные системы ПВО. По характеру атаки — сначала было разоблачено базирование ПВО, а потом сами системы ПВО принимали подарки», — написал Андрющенко.
Как отмечает советник мэра Мариуполя, также сообщается о вероятных прилетах или падении обломков в районе Белосарайской косы и Мелекино Мариупольского района.
По информации Андрющенко, после атаки в городе частично исчезло электроснабжение.
«Центральный район — Новоселовка блэкаут полный», — добавил он.