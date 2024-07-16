Лукашенко испугался «шахеда»? 2 16.07.2024, 7:46

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Почему диктатор свернул ИПСО, которую раскручивали его генералы.

В течение четырех недель власти Беларуси последовательно нагнетали обстановку на белорусско-украинской границе. Однако вечером 13 июля Александра Лукашенко внезапно посетил 56-й зенитно-ракетный полк в Лунинце, объявил о ликвидации напряженности на границе и заявил, что с украинцами нужно договариваться. «Белсат» разбирался, что все это значит.

Как нагнеталась ситуация на границе

Нынешний виток напряжения на белорусско-украинской границе был запущен 20 июня, когда Государственный пограничный комитет бездоказательно обвинил Украину в том, что на границе с Беларусью якобы концентрируются подразделения ВСУ с тяжелой техникой. На следующий день Минобороны объявило внезапную проверку боевой готовности Вооруженных сил на территории Брестской и Гомельской областей. К южным рубежам перебросили Силы специальных операций, ракетные войска и артиллерию. В приграничных районах были созданы блокпосты, проводились проверки документов и автомобилей.

Минобороны и Пограничный комитет несколько недель пугали белорусов угрозой со стороны Украины. Пограничники рассказывали о перехвате украинского разведывательного дрона и обнаружении хранилища со взрывчатыми веществами. Армейские генералы говорили о «нарастании напряженности», угрозе прорыва украинских диверсантов и попытке втянуть Беларусь в войну. В конце июня начальник Генштаба Павел Муравейко заявил, что обстановка на границе с Украиной «достаточно сложная» и каждый день меняется «не в лучшую сторону».

1 июля обеспокоенность ситуацией на белорусско-украинской границе выразили в Кремле, подчеркнув, что действия ВСУ являются общей проблемой Минска и Москвы.

2 июля впервые ситуацию на границе прокомментировал Александр Лукашенко. С одной стороны, он высказался достаточно сдержанно, пытаясь скорее успокоить своих сторонников. «Что происходит на самом деле?.. Если говорить напрямую, ничего особенного», – признался он. С другой стороны, Лукашенко повторил обвинение в сторону Киева, заявил, что украинцы запускают через Беларусь беспилотники со взрывчаткой и пригрозил «жестким ответом».

«Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружений», – предупредил он.

5 июля заместитель начальника Генштаба Владимир Куприянюк заявил, что в настоящее время сохраняется высокая вероятность проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций и других резонансных акций со стороны Украины.

Киев увидел тенденцию к обострению

Официальный Киев реагировал на искусственное нагнетание напряженности весьма сдержанно. Первые лица украинского государства вообще не выступали с заявлениями на этот счет.

Центр противодействия дезинформации (ЦСД) при Совете национальной безопасности Украины сразу объяснил, что поведение властей Беларуси следует рассматривать как дезинформационную кампанию, которая проводится по приказу из Кремля. Цель кампании – убедить Киев в подготовке удара со стороны Беларуси, напугать общество и отвлечь украинские силы от других участков фронта.

На этом фоне достаточно неожиданно выглядело заявление украинского Центра национального сопротивления (ЦНС), который действует под эгидой Сил специальных операций. 12 июля ЦНС сообщил, что располагает информацией о подготовке спецслужбами Лукашенко операции под чужим флагом в пограничной зоне с Украиной.

«В планах белорусских силовиков “успешно остановить вооруженные провокации” вдоль украинско-белорусской границы, после чего будет предпринята попытка обвинить Украину», – заявили в центре.

Вскоре глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью NV рассказал, что не исключает наступления врага на севере Украины.

«Скажем так: проблемы есть, они имеют тенденцию к обострению», – отметил он.

При этом глава ГУР не стал уточнять, какие направления он подразумевает: границу с Россией в Черниговской и Сумской областях или границу с Беларусью. Слова Буданова оставляли пространство для интерпретаций.

«Путешествие» шахеда в Беларуси

На фоне нагнетания ситуации на границе участились случаи использования воздушного пространства Беларуси для боевых операций РФ. По словам украинской стороны, 22 июня через воздушное пространство Беларуси летели ракеты, запущенные Россией по Украине, а 5 и 11 июля – дроны-камикадзе.

В ночь на 13 июля в небе Беларуси вновь появился российский беспилотник Shahed. По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, Россия запустила из района Приморско-Ахтарска пять ударных дронов Shahed-131/136. Четыре из них были уничтожены украинскими военными, а пятый вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области.

По данным мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», российский «шахед» пролетел Гомель и Жлобин, вошел в Могилевскую область, а затем и в Минскую область, максимально приблизившись к Минску. В районе 5 утра по тревоге на перехват были подняты вертолет Ми-24 и истребитель Су-30, авиация была замечена как раз в районе пролета БПЛА – границы Минской, Могилевской и Витебской областей. Далее беспилотник вошел в Витебскую область и, предположительно, долетел вплоть до Витебска. Дальнейшая судьба российского «шахеда» неизвестна: сведений об уничтожении или падении не было. Суммарно дрон-камикадзе пролетел над территорией Беларуси более 350 км.

Если информация группы «Беларускі Гаюн» точна, то случай можно считать беспрецедентным. То, что Россия беспрепятственно может использовать воздушное пространство Беларуси вовсе не новость. Однако столь дальний и сложный маршрут «шахеда» не имеет никакого смысла с точки зрения военных операций РФ против Украины.

Как это можно объяснить? Известно, что в прошлом году россияне модернизировали беспилотники Shahed и получили возможность менять их маршрут во время полета. Таким образом, 13 июля или произошел технический сбой, были непреднамеренно перепутаны координаты, или россияне специально «гоняли» дрон-камикадзе по всей стране. В любом случае такое «путешествие» «шахеда» над Беларусью – вещь очень опасная. Shahed-136 – это, по сути, летающая бомба, несущая до 40 кг взрывчатки. Даже падение обломков «шахеда» может привести к разрушениям и человеческим жертвам.

Интересно и то, какой была реакция на этот полет. Когда «шахед» залетел в Беларусь 11 июля, авиацию подняли в воздух сразу – вероятно, на подстраховку. А вот 13 июля, если верить «Гаюну», авиацию подняли по тревоге только через два часа. Это может указывать на то, что удивительное «путешествие» «шахеда» стало настоящим сюрпризом для белорусской стороны.

Лукашенко объявляет разрядку

Через несколько часов после того как стало известно о полете «шахеда», Лукашенко неожиданно приехал в 56-й зенитно-ракетный полк в Лунинце – это подразделение в прошлом году специально создали для прикрытия границы с Украиной. В Лунинце Лукашенко заслушал доклад о положении противовоздушной обороны и провел совещание с руководителями силовых структур.

Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной. По его словам, Украина отвела войска и «сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами». Поэтому Лукашенко поручил своим генералам отвести войска от южных рубежей в места постоянной дислокации, чтобы украинцы понимали, «что мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои вооруженные силы».

Кроме того, Лукашенко рассказал о планах обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. При этом он подчеркнул, что украинцы не враги и надо скорее с ними договариваться. Деэскалация на белорусско-украинской границе, по словам Лукашенко, это как раз удачный пример того, что, говоря с украинцами, можно договариваться.

«Это свидетелствует о том, что в Украине нормальных людей достаточно. Особенно среди военных», – отметил он.

Заявления Лукашенко о том, что он договорился с украинцами и сейчас отводит войска от границы, сразу вызвало волну возмущения у Z-сообщества. Некоторые российские турбопатриоты объявили Лукашенко «предателем», так как теперь, по их мнению, Украина может перебросить войска с белорусской границы на фронт против России.

Что это значит?

Все обвинения, которые режим Лукашенко высказывал в адрес официального Киева, были максимально нелепы. На самом деле нет никаких свидетельств того, что в июне Украина подтягивала к границе с Беларусью дополнительные подразделения. В этом попросту нет смысла, учитывая, что ВСУ сейчас с трудом сдерживает летнее наступление России на Донбассе. Поэтому отнюдь не мифическое отведение украинских войск от границы стало причиной нынешней разрядки.

Более того, власти противоречат сами себе. Председатель КГБ Иван Тертель утверждает, что разведка заметила отвод украинских подразделений еще 3-4 июля, хотя в последующие дни генералы продолжали говорить о неспокойной ситуации на границе и высоком уровне угрозы.

Есть основания полагать, что поездка Лукашенко в Лунинец не была запланирована заранее. Во-первых, он в принципе редко назначает важные поездки по Беларуси на выходные, если вопрос не срочный. Во-вторых, зачастую визиты Лукашенко к военным превращаются в маленькое шоу. В марте, например, самопровозглашенный глава Беларуси инспектировал белорусские войска на границе с Литвой со шпицем и большой группой журналистов, перед которыми долго разглагольствовал. Нынешний визит в Лунинец, наоборот, освещался по-деловому сдержанно. На внезапность визита намекнул и Telegram-канал «Пул Первого», отметив, что появление Лукашенко у украинской границы было «очень неожиданным для пула».

Скорее всего, решение о разрядке на юге Лукашенко принимал под воздействием событий последних дней.

С одной стороны, Киев показал, что в игру с нагнетанием ситуации можно играть вдвоем: начались вбросы по поводу возможных провокаций на границе – вероятно, чтобы поиграть на нервах Минска.

С другой стороны, полеты российских «шахедов» над Беларусью не могли не вызывать обеспокоенности у Лукашенко. Представим, что во время своего «путешествия» российский беспилотник с 40 кг взрывчатки намеренно или непреднамеренно упал на один из белорусских городов. С учетом того, что Лукашенко недавно обвинял Украину в запуске дронов со взрывчаткой, с учетом длительного нагнетания ситуации на границе, соответствующий инцидент мог запустить неконтролируемую эскалацию.

Поэтому Лукашенко, вероятно, решил не играть дальше с огнем и свернуть ИПСО (информационно-психологическая специальная операция), которую его генералы тщательно раскручивали весь последний месяц.

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