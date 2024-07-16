«Это самая низкая в истории Беларуси цифра» 2 16.07.2024, 7:50

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Что происходит с белорусским малым бизнесом.

В 2023 году в товарообороте всех организаций торговли лишь 26,6% приходилось на малые и средние организации, а 74% контролируется крупными игроками. Представленность малого бизнеса в торговле опустилась на самое низкое в современной истории значение, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Анализ данных Белстата показывает, что вытеснение малого бизнеса из ретейла ускорилось в последние годы: в 2020 году доля малых и средних предприятий (МСП) еще составляла 33%, а в 2010 году и вовсе достигала 41%.

При этом доля средних торговых компаний (от 100 до 250 сотрудников) в товарообороте упала с 12,3% в 2010 году до 7,5% в 2023. Вес микро- и малых субъектов (до 100 человек в штате) сократился с 28,6% в 2010 году до 19% в 2023 году.

Особенно печально ситуация выглядит в регионах, где малая торговля представлена достаточно слабо. Если в Минске доля МСП в товарообороте составляет 30%, то, например, в Могилевской области – всего 21%.

В малом торговом бизнесе в 2023 году было занято 238,5 тыс. работников (без ИП). За пять лет показатель сократился на 34,6 тыс. человек.

К 2023 году из торговли почти ушли индивидуальные предприниматели. Их доля в розничном товарообороте в 2023 году составила 5,6%, тогда как 5 лет назад, в 2019 году, она достигала 9,4%, а десять лет назад – 18,5%.

С другой стороны, малый бизнес в Беларуси почти полностью обеспечивает оптовые поставки. В 2023 году на его долю пришлось 86,7% оптового товарооборота, тогда как в 2019 году доля была меньше – 81,7%.

Малая торговля жалуется на иностранные сети

Минский столичный союз предпринимателей обращает внимание, что законодательное требование о предельной доле в товарообороте продуктов питания региона одной торговой сети, которая не должна превышать 20%, не работает. Например, сеть «Евроопт» превысила эту норму в более чем 50 регионах страны.

Об этом говорится в предложениях по преобразованию торговой сферы, которые в марте этого года бизнес-союз направил в Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Там же обращается внимание, что в последние 10 лет опережающее развитие в стране получили компании, принадлежащие иностранным собственникам («Евроопт», «Соседи», «Светофор», Wildberries и другие.). На их долю приходится около половины товарооборота крупных торговых предприятий. «Подчеркнем, что значительные суммы прибыли от деятельности этих предприятий рано или поздно уходят за рубеж», — говорится в обращении предпринимателей в МАРТ.

Непосильная нагрузка

В письме также поднимается проблема ценового регулирования, которое было введено в Беларуси в октябре 2022 года. После него рентабельность торговли упала.

По мнению бизнес-союза, особенно сильно введенные ограничения, а также иные нормы регулирования бьют по малому бизнесу. «Торговые предприятия несут значительную излишнюю административную и контрольную нагрузку, для малых предприятий полное исполнение требований действующего законодательства особенно накладно. Увеличиваются риски наказаний за нарушения: крайне сложно обеспечить исполнение требований по формированию цен в розничной торговле».

В тексте обращения приводятся примеры иных требований: чек-лист для проверки соответствия трудовых отношений действующему законодательству, предоставляемый в адрес Министерства труда и социальной защиты, занимает 644 листа! «А ведь каждую норму необходимо исполнять, издавать необходимые приказы, проводить многочисленные инструктажи, заполнять журналы и т.д.».

Торговые предприятия несут необоснованные, завышенные накладные расходы, которые снижают рентабельность. «Так, затраты на услуги эквайринга составляют у торговых предприятий около 2% от сумм расчетов пластиковыми карточками в торговых объектах. Это вдвое больше, чем средняя рентабельность торговых предприятий. На данный момент с применением пластиковых карточек происходит оплата 60-70% покупок в них. В результате банки имеют только на этой операции примерно ту же прибыль, которую имеет вся торговая отрасль с численностью более 500 тыс. человек. Ставки в нашей стране по эквайрингу в два раза выше, чем России, и в 10 раз выше, чем в ЕС, США, Китае», — отмечено в письме предпринимателей в МАРТ.

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