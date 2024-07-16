Трамп определился с вице-президентом: что о нем известно 3 16.07.2024, 8:03

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Джеймс Вэнс — противник поддержки Украины.

15 июля претендент на пост президента от Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил, что выбрал своим вице-президентом сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, сообщает «РБК-Украина».

Еще в ходе выборов в конгресс Вэнс публично извинился перед Трампа за то, что в прошлом его критиковал, а также выражал довольно жесткие взгляды по вопросам миграции и абортам. При этом политик является представителем «новых правых» — популистского течения, которое отрицает некоторые традиционные для республиканцев ценности, пишет USA Today. Так, Вэнс поддерживает торговые тарифы и выступает против вмешательства США в иностранные конфликты, в том числе — в войну в Украине.

Джей Ди Вэнса сложно назвать сторонником Украины. Он выступает против военной и финансовой помощи, причем довольно последовательно.

В прошлом году он вместе с 18 другими республиканцами подписал обращение к Байдену с призывом прекратить «неограниченную помощь». И пригрозил блокировать следующие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023-го Вэнс потребовал от Белого дома признать, что Украина в конце концов уступит часть своих территорий России.

«У нас продовольственный кризис… у нас есть энергетический кризис… В интересах Америки признать, что Украине придется уступить некоторые территории россиянам, и нам необходимо положить конец войне», - говорил он.

Еще больше о позиции Вэнса можно узнать из его апрельской колонки для NYT. Там он рассуждает на тем, что проблема Украине не в отсутствии единства среди республиканцев, а в простой математике.

Во-первых, по его словам, принятый пакет на свыше 60 млрд долларов - это не разница между победой и поражением. А лишь малая часть того, что понадобится для того, чтобы переломить ход войны в пользу Украины. Во-вторых, дело не столько в долларах, сколько в нехватке мощностей для производства оружия в необходимых количествах.

Сейчас США способны производить около 360 000 снарядов в год и намерены довести цифру до 1,2 млн к концу 2025-го, но это всего лишь 30% от заявленной потребности в 4 млн. Похожая история с боеприпасами для ЗРК Patriot, подчеркивает сенатор.

Выход он видит исключительно в оборонительной стратегии. По типу той, которая летом 2023-го помогла России сорвать украинское контрнаступление.

«Приняв оборонительную стратегию, Украина может сохранить драгоценную военную силу, перестать истекать кровью и выиграть время для начала переговоров. Но для этого нужно признать: заявленная цель о возвращении к границам 1991 года - это фантастика», - отметил он.

По его мнению, у администрации Байдена нет реального плана, который позволит украинцам победить. Является ли таковым в его представлении план Трампа «завершить войну за 24 часа», очевидно, тоже нет.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале, политик также довольно сенсационно отказался назвать Путина «экзистенциальной угрозой Европе». Вэнс также заявил, что европейские страны должны самостоятельно заняться собственной защитой, а излишние полагание на США привело к «атрофии» их обороны. «Тот факт, что он [Путин] плохой парень, не означает, что мы не можем заниматься элементарной дипломатией и расставлять приоритеты в интересах Америки», — подчеркнул он.

Он также заявлял, что будь бы он на месте бывшего вице-президента США Майка Пенса 6 января 2021 года, то не стал бы утверждать итоги президентских выборов. «Если бы я был вице-президентом, я бы сказал таким штатам, как Пенсильвания, Джорджия и многим другим, что нам нужно иметь несколько списков выборщиков, и я думаю, что Конгрессу США следовало бы бороться за это с самого начала», — заявил он в интервью ABC в феврале.

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