Выживет ли «Славянский базар» 12 Василь Верас

16.07.2024, 8:08

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Косплей на СССР постигнет судьба оригинала.

Приверженцы «традиционных ценностей» не ограничились борьбой с «порождениями западной культуры» типа Хэллоуина и дня святого Валентина.

В Полоцке запретили проводить аниме-фест для подростков. Ранее в Гомеле отменили фестиваль современного восточно-азиатского и мирового искусства и косплея.

Руководство полоцкого Дома культуры решило, что «аниме пропагандирует неправильные ценности». И это не просто мнение отдельно взятого чиновника, а вполне очевидная тенденция, которая задается с самого верху.

Есть своеобразная ирония судьбы в том, что власти Беларуси, сами пытающиеся косплеить СССР, запрещают косплей. Казалось бы, зачем лезть в совершенно аполитичные сферы и мешать подросткам увлекаться чем-то безобидным? Но есть сразу две причины, по которым это делается.

Чем старее становится Лукашенко, тем больше он пытается навязать молодым (и всем остальным) свои представления о прекрасном. Это желание чутко улавливается вертикалью и воплощается в жизнь. Всё будет «Славянский базар», поскольку в представлении правителя именно это мероприятие является вершиной мировой культуры.

Проблемой также является очевидная слабость и непопулярность «традиционных ценностей». Любой конкуренции они боятся и могут существовать только в условиях, когда все прочие направления зачищены.

Причем на «Славянском базаре» этот поезд не остановится. Конечная станция детально описано в сочинениях Александра Дугина, которого Александр Лукашенко принимал в гостях:

«Надо спасать бессмертную свою душу, а не гоняться за дьявольскими химерами потребления. Сам посади и сам съешь. И Евангелие читай. Остальное излишество…

Потребление всего за пределами жизненно необходимого – это грех, преступление и наркотическая зависимость...

Вам всем дается еще небольшой срок попрощаться с Западом. А так переходите на всё своё. Ну ладно, не работает, не едет, не функционирует, невкусно. Зато своё. И на том и возрадуемся...»

Возрадоваться этому готовы немногие. И многим кажется, что такая дичь с нами точно не случится. Напрасно.

Зачищая любые культурные альтернативы – хоть западные, хоть восточные – власти тянут Беларусь именно к самым одиозным архаичным моделям. Если бы система умела вовремя остановиться, она, как говорится, «была бы дедушкой».

Но с тормозами с самого начала всё было так себе, а с течением времени они совсем поизносились, и сейчас хоть как-то работает только ручной, да и то через два раза на третий в лучшем случае.

Поэтому количество запретов будет только нарастать – до тех пор, пока весь этот косплей на СССР не постигнет судьба оригинала. А вот тогда и посмотрим, выживет ли «Славянский базар», являющийся местной разновидностью хентай, в ситуации, когда появится сотня других фестивалей.

Василь Верас, «Салiдарнасць»

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