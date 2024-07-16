Диктатор голодающей Венесуэлы пообещал накормить Лукашенко «хорошим обедом» 6 16.07.2024, 8:12

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Тем временем население страны недоедает.

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро в ходе встречи с находящимся в стране во главе правительственной делегации премьер-министром Беларуси Романом Головченко заявил, что ждет своего коллегу по диктаторскому цеху Лукашенко с визитом в страну и собирается накормить его обедом из продуктов местного производства.

«Передайте Лукашенко следующее: я буду ждать его здесь с очень хорошим обедом, и все, что он будет пробовать, все будет местного производства», - приводит слова венесуэльского диктатора пресс-служба белорусского правительства.

Отметим, что Венесуэла — одна из беднейших стран мира, население которой страдает от недоедания.

В начале 2017 года исследование, проведённое неправительственными организациями, выявило, что 75 % венесуэльцев потеряли в весе по меньшей мере 9 кг из-за нехватки продовольствия. По результатам социологического исследования, 93 % венесуэльцев заявили о невозможности покупать достаточные объёмы продовольствия. Изменился и рацион: венесуэльцы теперь могут позволить себе меньше говядины, куриного мяса и риса, но существенно выросла популярность картофеля и других корнеплодов.

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