Закрыть небо над Москвой 3 Виктор Каспрук

16.07.2024, 8:16

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Это принципиальный вопрос.

Жители Москвы постоянно чувствуют себя так, как война Путина в Украине их совсем не касается. А так дронов на Москву сейчас не наблюдается, а москвичи уже привыкли, что за очередное нападение на Киев к ним не долетает никакого ответа. Однако атаки Москвы не может быть напрасным, поскольку ущерб исчисляется не только величиной причиненного врагу вреда, но и тем, что нигде в Российской Федерации российские оккупанты не должны чувствовать себя защищенными.

Почти два с половиной года идет Великая российско-украинская война. В первый ее день, 24 февраля 2022 года, российский диктатор Путин заявил, что он закрывает воздушное пространство над Украиной для гражданской авиации. Почти два с половиной года все украинские гражданские аэродромы, включая киевские Борисполь и Жуляны, не функционируют. А украинцы, чтобы совершить полеты в другие страны, вынуждены сначала добираться в Варшаву, Бухарест, Братиславу, Прагу или Будапешт.

В то же время все московские аэропорты – Внуково, Шереметьево, Домодедово работают в штатном режиме. Словно никакой войны для Российской Федерации нет. Все время в Москву приезжают президенты и делегации из африканских государств, стран третьего мира, а иногда чтобы получить очередные инструкции от своего политического патрона Путина, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Часто из этих аэропортов сам Путин отправляется в те страны, где его еще могут принимать.

Подобная ситуация аномальна. Путинские друзья, представители условной страны Тумбо-Юмбо, спокойно долетают до Москвы, не чувствуя при этом никаких препятствий. А лидеры дружественных в Украине государств, вынужденные часами добираться до Киева.

Очевидно, что если бы сейчас в Украине решили изменить эту ситуацию и открыть для полетов аэропорты, скажем, в Ужгороде или Мукачево, то Путин сразу же нарушил свое обещание, данное венгерскому премьеру Виктору Орбану, не трогать Закарпатье, которое он гарантировал ему в качестве приза в поддержку России.

В ситуации, которая объективно складывается, нужно действовать симметрично и закрыть воздушное пространство над Москвой. О чем диктатору Путину нужно сообщить. Что с такого числа июля 2024 года все рейсы любых самолетов в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово начинают находиться в зоне потенциальных рисков. Для этого ни жителям Российской Федерации, ни гражданам государств третьего мира и Африки не рекомендуется пользоваться московскими аэропортами.

Хотя Украина в отличие от России не является террористическим государством, но во время войны она имеет полное право уничтожать инфраструктуру во всех аэропортах врага. Чтобы, в конце концов, и сами жители столицы враждебного государства Москвы на себе смогли почувствовать, что незаконная война России в Украине касается и их самих.

А тем москвичам, которым так хочется отдохнуть в Турции, Египте, на Кипре, или еще где-нибудь, нужно будет поездами добираться в Саратов, Самару или Мурманск. Чтобы потом уже оттуда вылететь куда-нибудь в теплые края на отдых.

Такой подход абсолютно соответствующий ситуации, складывающейся во время российско-украинской войны. И он бы изменил положение вещей, когда миллионы россиян, в то время как российские ракеты и дроны убивают украинцев, могут комфортно отдыхать на пляжах тех государств, которые еще предоставляют им доступ к своим территориям.

Понятно, что лучше всего в России ПВО прикрывает Москву и Московскую область. И потому украинские дроны не способны полностью остановить деятельность московских аэропортов. Но дезорганизовать их работу и привести к критической задержке рейсов и срыву своевременных отлетов с московских ленивцев – вполне реальная задача.

Один единственный беспилотник в небе над Москвой способен привести к существенному ограничению прилетов и вылетов из московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово. Москвичи вынуждены будут принимать дополнительные меры безопасности полетов, и этим выходить из зоны комфорта, в которой они находились с начала войны.

Отсутствие присутствия украинских беспилотных летательных аппаратов в Москве расслабляет враждебное руководство, и полагает, что столица новейшей Российской империи стала навсегда нетронутой. Атаки беспилотников на московские аэропорты должны ежедневно тревожить Кремль. А российско-украинская война должна вообще существенно сократить все авиасообщение внутри Российской Федерации.

Следует вспомнить, что в 2023 году дроны смогли 18, 20, 21, 22 августа привести к прерыванию не менее 90 коммерческих рейсов. И в каждом случае путинские власти вынуждены были закрывать свое воздушное пространство на несколько часов.

Те рейсы, которые пострадали от вынужденного закрытия воздушного пространства, перенаправили в альтернативные пункты назначения, среди которых были Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Минск в Беларуси.

Украина должна закрыть воздушное пространство над Москвой. В России не должно быть ни одного места, где возмездие за совершенные в Украине преступления не достигнет москвичей. Этот вопрос принципиален, и его необходимо учитывать, принимая стратегические решения во время российско-украинской войны.

Виктор Каспрук, блог

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