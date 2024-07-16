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Жители Мозырь и Калинковичей остались без продуктов

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  • 16.07.2024, 8:25
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Жители Мозырь и Калинковичей остались без продуктов

Многие магазины не работали.

В Мозыре и Калинковичах жители остались без света и воды из-за урагана. Как сообщили читатели «Салідарнасці», многие продуктовые магазины не работали из-за отсутствия генераторов.

В размороженных холодильниках испортились продукты.

Подвоз воды, организованный властями в Мозыре, вызвал критику местных жителей, пишет Флагшток.

Местный водоканал сообщил, что один из водовозов поставили возле Дворца культуры «Строитель», а второй — возле рынка «Привоз».

«На 100-тысячный город всего две машины с водой?», — возмутились жители.

После массовых жалоб количество автоцистерн с водой в Мозыре увеличили до шести.

Мозырская районная газета сообщила о том, что идет монтаж и подключение электрогенераторов для подачи воды в город. В калинковичской районке о чрезвычайной ситуации информация не публиковалась, как и о том, что сейчас делают местные власти для жителей.

По данным Минэнерго, во время бури 1960 населенных пунктов остались без электроснабжения. К вечеру понедельника «более тысячи населенных пунктов» так и остаются без света.

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