Жители Мозырь и Калинковичей остались без продуктов

Жители Мозырь и Калинковичей остались без продуктов1
- 16.07.2024, 8:25
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Многие магазины не работали.
В Мозыре и Калинковичах жители остались без света и воды из-за урагана. Как сообщили читатели «Салідарнасці», многие продуктовые магазины не работали из-за отсутствия генераторов.
В размороженных холодильниках испортились продукты.
Подвоз воды, организованный властями в Мозыре, вызвал критику местных жителей, пишет Флагшток.
Местный водоканал сообщил, что один из водовозов поставили возле Дворца культуры «Строитель», а второй — возле рынка «Привоз».
«На 100-тысячный город всего две машины с водой?», — возмутились жители.
После массовых жалоб количество автоцистерн с водой в Мозыре увеличили до шести.
Мозырская районная газета сообщила о том, что идет монтаж и подключение электрогенераторов для подачи воды в город. В калинковичской районке о чрезвычайной ситуации информация не публиковалась, как и о том, что сейчас делают местные власти для жителей.
По данным Минэнерго, во время бури 1960 населенных пунктов остались без электроснабжения. К вечеру понедельника «более тысячи населенных пунктов» так и остаются без света.