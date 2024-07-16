В ожидании Замбии
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 16.07.2024, 8:52
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Как в РФ смотрели «натовский футбол».
Испания победила в европейском чемпионате по футболу Британию. Матч смотрела вся Россия, несмотря на то, что в финале играли отъявленные НАТОвцы, а народ наш, по заявлениям властей, «консолидирован» вокруг Путина, сражающегося с «Западом».
Кстати, Испания, не успев победить, тотчас объявила о поставках на фронт, открытый Путиным 24 февраля, танков «Леопард», противотанковых ракет и прочего. Но народу нашему это, похоже, «по барабану». Не пошли в Москве толпы к испанскому посольству. Дескать, «мы за вас болели, а вы …».
Ладно, Евро-2024 отгремел. Теперь Европа, Южная Америка и наша страна застыли в ожидании исторического события, над которым, потея, работает российское начальство – футбольного матча Россия – Замбия. 33-й номер в рейтинге встретится с 90-м.
Этот воистину ключевой матч года ожидается в сентябре или в октябре. Месси, верно, уже освободил эти два месяца, чтобы, усевшись в назначенный день перед ТВ, насладиться игрой. Жди, Лионель
Telegram-канал «СерпомПо»