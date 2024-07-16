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ВСУ отбили позиции под Торецком

  • 16.07.2024, 9:04
ВСУ отбили позиции под Торецком

В южной части Нью-Йорка.

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области. Впрочем, оккупанты имеют успехи вблизи другого населенного пункта.

Как (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-15-2024сообщает( Институт изучения войны (ISW), оккупанты продолжают штурмы на соседнем Покровском направлении.

«Как российские, так и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, поскольку 15 июля боевые действия продолжались», - отметили аналитики.

Геолокационные кадры от 14 июля свидетельствуют, что ВСУ недавно отбили некоторые позиции в южной части Нью-Йорка (к югу от Торецка) и подтверждают некоторые сообщения о наступлении ВС РФ в пределах Торецка.

Дополнительные кадры от 15 июля показывают, что российские войска недавно немного продвинулись в восточном районе Северного (к востоку от Торецка). Также оккупанты продолжали наступление в районе Железного (к юго-востоку от Торецка).

В то же время армия РФ недавно продвинулась на северо-запад от Авдеевки на фоне боевых действий, продолжающихся на Покровском направлении, в частности в пределах центральной части Евгеновки.

Также оккупанты атаковали в районе Новоалександровки, Воздвиженки, Лозоватского и Яснобродовки. Там действуют подразделения 1-й российской мотострелковой бригады (1-й АК «ДНР»).

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