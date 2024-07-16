Стали известны детали секретного письма Орбана главе Евросовета
- 16.07.2024, 9:15
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В нем много пророссийских нарративов.
Евросоюзу необходимо восстановить дипломатические отношения с Россией и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение Европа потеряла «из-за позиции по войне в Украине», заявил в письме президенту Евросовета Шарлю Мишелю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Как пишет Bild со ссылкой на документ, Орбан также предложил начать диалог с Китаем по мирной конференции и предупредил, что интенсивность военного конфликта в Украине в ближайшем будущем «радикально обострится».
По мнению Орбана, действующий президент США не изменит свою «провоенную политику» по отношению к российско-украинскому конфликту, но Дональд Трамп сразу же после возможной победы на выборах «будет готов выступить в качестве посредника по мирному урегулированию». У Трампа есть «подробные и основательные планы на этот счет», заверил венгерский премьер.
Орбан написал письмо президенту Евросовета после визитов в Украину, Россию и Китай, а также встречи с Трампом в США. Лидеры ЕС осудили поездку венгерского премьера в Москву, подчеркнув, что не давали ему полномочий вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным от имени Евросоюза. В ответ на действия Орбана страны ЕС решили бойкотировать встречу министров иностранных дел, которую Венгрия планирует провести в конце августа в Будапеште.
По итогам своих поездок Орбан сообщил европейским коллегам, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин ожидают возобновления мирных переговоров до конца 2024 года. В связи с этим премьер Венгрии призвал ЕС запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как от Вашингтона не стоит ждать инициативы как минимум до ноября.