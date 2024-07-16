Почему Глазу из МИДа лучше молчать 16.07.2024, 9:20

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Несколько слов о циничном заявлении.

«Это удар по обычным людям. Совершенно понятно, что в первую очередь пострадают смешанные семьи, граждане двух стран, которые ездят к своим родственникам, туристы с детьми, путешественники и так далее. Поэтому мы считаем данный шаг бесчеловечным и антигуманным», — так пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отреагировал на решение властей Латвии запретить въезд в страну автомобилей с белорусской регистрацией.

В чем-то чиновник прав: запрет ударит в первую очередь по простым гражданам. Однако, есть во всем этом несколько жирных «но», из-за которых заявление Анатолия Глаза выглядит циничной издевкой, пишет «Салiдарнасць».

Во-первых, решение Риги продиктовано санкциями Евросоюза. Их, как известно не вводят за красивые глаза, такое нужно заслужить. И в этом люди, удерживающие власть в Беларуси, достаточно преуспели.

Именно их стараниями на голову простых белорусов сыплются все новые и новые проблемы с соседями, которые небезосновательно строят заборы на границе с нашей страной.

Во-вторых, бесчеловечным и антигуманным является использование мигрантов в качестве живого оружия в гибридной войне с нашими соседями, в том числе и с Латвией. Большинство мигрантов используется вслепую ради интересов узкого круга людей у власти.

Не говоря уже о том, что провоцирование мигрантского кризиса само по себе является одной из главных причин введения санкций.

И в-третьих, раз уж кому-то захотелось упрекнуть соседей в отсутствии гуманизма, пресс-секретарю МИД самому стоит взглянуть в зеркало. Ведь примеров бесчеловечного и антигуманного отношения к собственным гражданам хоть пруд пруди.

Змитра Дашкевича будут судить снова, по той же статье. Его дети который год живут без отца. Как и дети Полины Шарендо-Панасюк. Их, как и тысячи других белорусов, не просто осудили по надуманным причинам, навешав на них букеты уголовных статей. Над ними измываются ежедневно, подвергают средневековым пыткам, словно кому-то мало самого факта незаконного лишения свободы.

В конце концов, можно вспомнить и смерть дипломата Дениса Сидоренко, вызвавшую массу вопросов и подозрений в адрес властей.

И практически невозможно поверить, что обо всем этом не знает Анатолий Глаз и другие «гуманисты» правящего режима. Можно не сомневаться, что люди, разбирающиеся в сортах соринок в чужом глазу, прекрасно осведомлены о бревнах в своих собственных.

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