Латвия готовит еще один запрет для авто на белорусских номерах
- 16.07.2024, 9:26
С сегодняшнего дня в страну закрыт въезд на авто, зарегистрированных в Беларуси.
Латвия собирается запретить передвижение на автомобилях с белорусским номерами. С полуночи вступил в силу запрет на их въезд в страну. Теперь же Минюст готовится ввести ограничения и на движение машины с белорусской регистрации. Такое намерение подтвердила в эфире латвийского телевидения министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
«Можно говорить о двух шагах. Сейчас вступили в силу санкции ЕС в отношении пересечения границы. А в отношении внутреннего сообщения нам надо поправить закон, это может сделать Сейм, а Министерство юстиции подаст законопроект», — сказала она.
По ее словам, в проекте будет предусмотрен трехмесячный переходный период. Сейчас Сейм находится на каникулах, однако министерство все равно намерено внести проект. Когда он будет принят, не говорится.