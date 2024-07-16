Латвия готовит еще один запрет для авто на белорусских номерах 16.07.2024, 9:26

С сегодняшнего дня в страну закрыт въезд на авто, зарегистрированных в Беларуси.

Латвия собирается запретить передвижение на автомобилях с белорусским номерами. С полуночи вступил в силу запрет на их въезд в страну. Теперь же Минюст готовится ввести ограничения и на движение машины с белорусской регистрации. Такое намерение подтвердила в эфире латвийского телевидения министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

«Можно говорить о двух шагах. Сейчас вступили в силу санкции ЕС в отношении пересечения границы. А в отношении внутреннего сообщения нам надо поправить закон, это может сделать Сейм, а Министерство юстиции подаст законопроект», — сказала она.

По ее словам, в проекте будет предусмотрен трехмесячный переходный период. Сейчас Сейм находится на каникулах, однако министерство все равно намерено внести проект. Когда он будет принят, не говорится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com