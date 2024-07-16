В Москве утонул член делегации Северной Кореи 16.07.2024, 9:30

Его тело нашли через сутки.

В Москве на пляже «Ангстрем» утонул член делегации и представитель сельхозпредприятия из КНДР Ким Кум Чоль. Его тело нашли через сутки, оно всплыло на поверхность пруда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве. Ким находился в России с рабочим визитом», — передает Telegram-канал.

Ким Кум Чоль отправился на пляж, чтобы отдохнуть, и исчез, оставив на берегу свои личные вещи. После нескольких часов поисков коллеги обратились в полицию. Несмотря на усилия спасателей, найти корейца в тот же день не удалось. На следующий день после исчезновения тело иностранца было обнаружено на поверхности воды.

По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются, также рассматриваются все возможные версии случившегося.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com