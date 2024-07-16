В Минске милиция начала следить за школьниками по камерам в метро и автобусах

В Минске милиция начала следить за школьниками по камерам в метро и автобусах3
- 16.07.2024, 9:37
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Помогает «Минсктранс».
С сентября прошлого года в Минске начался эксперимент по оплате общественного транспорта. Льготникам, имеющим право на бесплатный проезд, в том числе школьникам, выдали специальные пластиковые карты, похожие на обычные. Однако в некоторых случаях такими проездными пользовались те, кому льгота не положена. Милиция проводит проверку, сообщают «Минск-Новости».
Осенью прошлого года пластиковые карты для льготного проезда получили более 240 тысяч, или 93,4%, учащихся столичных школ и гимназий. Однако весной был проведен выборочный анализ использования проездных школьниками в метро, и оказалось, что в некоторых случаях они «пробивались» ближе к полуночи — к этому времени дети уже возвращаются с занятий.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения оказалось, что по льготным проездным через турникет проходили лица, которые давно вышли из школьного возраста.
«Пластиковый проездной не персонифицирован. Установлены случаи его передачи тем, у кого нет права бесплатного проезда, кто не является учащимся», — сообщили в «Минсктрансе».
Там напомнили, что если льготник приложил проездной к валидатору, однако подтверждающих льготу документов не предъявил — контролеры вправе обратиться в органы внутренних дел.
По всем выявленным фактам незаконного прохода через турникеты метро по чужим проездным милиция проводит проверку.