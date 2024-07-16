Украинские десантники уничтожили «танк-сарай» РФ в районе Новомихайловки
- 16.07.2024, 9:45
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Первым же сбросом.
Российский «танк-сарай» с металлическим наваром для защиты от дронов уничтожили Таврические десантники 79-й ОДШБр в районе Новомихайловки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу украинских воинов опубликовали на официальной странице бригады.
«Остановив вражеский панцерник, наш пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Определять ориентацию танка не будем - оставим это западной прессе. Во всяком случае трое танкистов из этой «громозеки» уже занимают первые ряды на концерте кобзона», - добавили бойцы.