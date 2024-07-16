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Украинские десантники уничтожили «танк-сарай» РФ в районе Новомихайловки

  • 16.07.2024, 9:45
  • 1,682
Украинские десантники уничтожили «танк-сарай» РФ в районе Новомихайловки

Первым же сбросом.

Российский «танк-сарай» с металлическим наваром для защиты от дронов уничтожили Таврические десантники 79-й ОДШБр в районе Новомихайловки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешную работу украинских воинов опубликовали на официальной странице бригады.

«Остановив вражеский панцерник, наш пилот первым же сбросом устроил эффектное фаер-шоу. Определять ориентацию танка не будем - оставим это западной прессе. Во всяком случае трое танкистов из этой «громозеки» уже занимают первые ряды на концерте кобзона», - добавили бойцы.

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