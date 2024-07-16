Forbes: Атака россиян на гольф-карах под Купянском обернулась катастрофой 2 16.07.2024, 9:52

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Оккупанты все чаще используют для атак белорусские мотоциклы.

Продолжается война в Украине, и в понедельник, 15 июля, или незадолго до этого, возле города Купянск Харьковской области российские оккупанты совершили «катастрофическую атаку».

Противники пошли в атаку на по меньшей мере пяти гольф-карах, загруженных пехотой, вражеские транспортные средства подорвали украинские воины, «остановив атаку и, вероятно, нанеся тяжелые потери россиянам», пишет Forbes.

«Пытаясь заменить уничтоженную бронетехнику новой бронетехникой - либо недавно построенной, либо снятой с длительного хранения - Кремль оснащает все больше подразделений транспортными средствами гражданского образца, включая квадроциклы Desertcross 1000-3 китайского производства, а также китайские и белорусские мотоциклы для бездорожья», - отмечается в статье.

Журналисты отметили, что у врагов на мотоциклах и квадроциклах нет шансов на успех в противостоянии с окопавшимися защитниками Украины, которых поддерживают артиллерия и дроны.

«Усиление брони на квадроциклах и мотоциклах с помощью антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет и без того недостаточно мощные транспортные средства, делая их более уязвимыми для других форм украинской огневой мощи», - подчеркивается в материале.

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