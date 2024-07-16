В Сети показали секретного конкурента Suzuki Jimny от Mitsubishi 16.07.2024, 9:54

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С нестандартным дизайном и оригинальной «двухэтажной» передней оптикой.

Опубликовано изображение Mitsubishi Pajero Mini третьего поколения. Компактный внедорожник разрабатывали несколько лет назад, однако впоследствии проект закрыли. Об этом сообщает японское издание Best Car.

Новый Mitsubishi Pajero Mini планировали, как конкурента Suzuki Jimny, поэтому две модели должны были быть похожими по размерам. Таким образом, длина должна была бы составлять 3,4-3,5 м.

Судя по рендерам, у Mitsubishi Pajero Mini должен был бы быть нестандартный дизайн с оригинальной «двухэтажной» передней оптикой и большим количеством неокрашенного пластика. Центральные стойки напоминают плавники акулы.

Информации о новом Mitsubishi Pajero Mini немного. Известно, что модель планировали в версии с бензиновым двигателем и «мягкой» гибридной установкой, а также в электрическом варианте.

Также удалось установить, что разработку авто решили прекратить, чтобы сконцентрироваться на «большом» Mitsubishi Pajero нового поколения, который появится в 2027 году.

Напомним, что субкомпактный Mitsubishi Pajero Mini производился с 1994 по 2012 год. Всего создали два поколения модели, причем все внедорожники комплектовались 659-кубовым бензиновым мотором.

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