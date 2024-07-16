Традиционный источник иссяк 1 Эль Мюрид

16.07.2024, 10:05

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Эль Мюрид

А вот зверство власти – нет.

Россия в ближайшие 75 лет продолжит вымирать со средней скоростью 300-600 тысяч человек в год и к концу XXI века останется с минимальной за 135 лет численностью постоянного населения, прогнозирует департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

По оценкам демографов ООН, с нынешних 145,2 млн человек население России сократится до 140 млн человек в 2035 году, 136,2 млн — в 2050-м и 128,64 млн — в 2075-м. К 2100 году численность населения России в базовом сценарии опустится до 126,43 млн человек — самого низкого значения с 1965 года.

На самом деле здесь два ключевых фактора. Первый на виду и вопросов не вызывает. Власть в России традиционно относится к людям, как к неисчерпаемому ресурсу, но не может осознать, что такой подход работает только в традиционном обществе, умеющем быстро восстанавливать численность и «затягивать» убыль.

Еще более огромный ресурс у населения появляется на этапе перехода от первого ко второму типу воспроизводства, когда рожают еще как в традиционном обществе, а смертность (в первую очередь младенческая) резко сокращается как в городском.

Но сейчас этот источник иссяк, а вот зверство власти – нет. Так что с этим фактором все вполне очевидно.

Второй – нет. Его вообще еще толком не осмыслили, так как попросту нет статистики. Городское урбанизированное общество даже в развитых странах насчитывает четыре-пять поколений, из которых два как минимум пришлись на этап перехода.

Поэтому внятных моделей демографической динамики развитого городского общества нет, хотя есть понимание, что традиционная модель восполнения убыли численности через коэффициент воспроизводства в 2,1-2,3 ребенка на женщину не работает. И более того – он падает вообще во всех культурах и цивилизациях при переходе к городской страте.

Поэтому на бесчеловечность кремлевских по отношению к людям накладывается и объективное обстоятельство.

Эль Мюрид, Telegram

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