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Белорус, который сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии, не выжил

  • 16.07.2024, 8:43
  • 1,394
Белорус, который сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии, не выжил

Об этом сообщили в МЧС РФ.

Белорусский турист, сорвавшийся со скалы в Приэльбрусье накануне, погиб до прибытия спасателей, сообщили в МЧС России.

«К сожалению, в ущелье Ирик-Чат к моменту прибытия специалистов мужчина из Республики Беларусь уже скончался», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время российские спасатели занимаются эвакуацией тела погибшего 34-летнего белоруса.

Напомним, вечером 15 июля туристическая группа из Беларуси в горах Кабардино-Балкарии обратилась за помощью к спасателям из-за получившего травму при падении со скалы мужчины. В МЧС РФ уточнили, что тургруппа состояла из 14 человек и свой маршрут в ведомстве не зарегистрировала.

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