закрыть
16 июля 2024, вторник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер знаменитый вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко

1
  • 16.07.2024, 10:17
  • 3,390
Умер знаменитый вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко
Михаил Вергеенко

Ему было 74.

Михаил Вергеенко ушел из жизни в возрасте 75 лет, пишет bel.football.

В составе минского «Динамо» Вергеенко становился чемпионом СССР. Также он является серебряным призером молодежного чемпионата Европы-1972.

С 1991 по 1994 годы он был главным тренером минского «Динамо». Дважды Вергеенко руководил сборной Беларуси – с июня 1992 по май 1994 и ноября 1996 по сентябрь 1999.

Отметим, что в АБФФ Вергеенко работал техническим директором и заместителем председателя. Также он возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом исполкома АБФФ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников