Умер знаменитый вратарь минского «Динамо» Михаил Вергеенко 1 16.07.2024, 10:17

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Михаил Вергеенко

Ему было 74.

Михаил Вергеенко ушел из жизни в возрасте 75 лет, пишет bel.football.

В составе минского «Динамо» Вергеенко становился чемпионом СССР. Также он является серебряным призером молодежного чемпионата Европы-1972.

С 1991 по 1994 годы он был главным тренером минского «Динамо». Дважды Вергеенко руководил сборной Беларуси – с июня 1992 по май 1994 и ноября 1996 по сентябрь 1999.

Отметим, что в АБФФ Вергеенко работал техническим директором и заместителем председателя. Также он возглавлял комитет по женскому футболу и являлся членом исполкома АБФФ.

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