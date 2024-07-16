Bloomberg: В Кремле испугались результатов саммита НАТО 16.07.2024, 10:26

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Признали «угрожающими» для России.

В Кремле заявили, что результаты саммита НАТО в Вашингтоне являются «угрожающими» для России и сигнализируют об отсутствии оснований для начала переговоров о прекращении войны в Украине, пишет Bloomberg.

В частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что своим заявлением о том, что Украина будет в НАТО, «Альянс демонстрирует свою решимость оставаться для нас врагом».

Потенциальное членство Украины в НАТО было одной из причин, которой Россия обосновала свое - вторжение в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Белый дом объявил в среду, что с 2026 года он будет периодически размещать в Германии оружие большой дальности, в частности крылатые ракеты «Томагавк», в качестве средства сдерживания.

В ответ Песков заявил, что противостояние между Россией и США является глубоким и нет никаких признаков «выхода из этой спирали».

Он заявил журналистам, что план развертывания ракет США является «очень провокационным», а затем предположил, что нарастает противостояние типа холодной войны.

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