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Латвия ввела запрет на пропуск авто на белорусских номерах

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  • 16.07.2024, 10:30
  • 2,110
Латвия ввела запрет на пропуск авто на белорусских номерах

С сегодняшнего дня.

Латвия ввела запрет на пропуск легковых автомобилей с белорусской регистрацией. С 16 июля зарегистрированные в Беларуси легковые автомобили не смогут попасть на территорию Латвии.

Въезд запрещен как через пункты пропуска на белорусско-латвийской, так белорусско-российской границе.

Причиной нововведения называется снижение «рисков обхода санкций».

Отмечается, что запрет на въезд не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования в своем передвижении дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и представительства.

Будет разрешено вернуться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, если они не задекларированы как товары и используются только как транспортное средство.

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