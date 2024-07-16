Байден заявил, что готов к новым дебатам с Трампом 3 16.07.2024, 10:31

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Стало известно, когда они могут состояться.

Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему лидеру страны Джо Байдену провести повторные дебаты в сентябре. Он заявил, что готов к этому.

Об этом Байден заявил в интервью NBC News.

Журналист Лестер Холт также спросил его, согласился бы он на то, чтобы провести их в течение следующих нескольких недель, на что президент США ответил, что собирается дебатировать с ним тогда, когда они договорились — в сентябре.

«Но если появится возможность провести дебаты между этим и тем временем? Есть ли ощущение желания вернуться на лошадь?», — спросил у него Холт.

«Я на коне. Где вы были? Я принял участие в 22 крупных мероприятиях, встретился с тысячами людей, с огромными толпами. Много чего происходит. Я на коне. Я выхожу и демонстрирую американскому народу, что я владею всеми своими способностями, что мне не нужны заметки. Мне не нужна телепрограмма — я могу выйти и ответить на любой вопрос. И я стоял там, когда — когда НАТО было в городе. Я стоял там в течение часа и отвечал на вопросы», — ответил Байден.

Он также заявил, что не планирует еще одного выступления на таком же уровне, который был на предыдущих дебатах.

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