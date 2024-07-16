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Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в июне

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  • 16.07.2024, 10:35
  • 1,374
Где и за сколько купили самую дорогую квартиру Минска в июне

В прошлом месяце в этом районе также была заключена самая дорогая сделка.

Самая дорогая квартира, проданная в июне в Минске, обошлась покупателю в 465 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно она находится.

Находится она в шестиэтажном доме 2018 года на улице Ратомской, 34. Это в элитном ЖК «Олимпик Парк» возле заказника и водохранилища Дрозды в Лебяжьем.

Кстати, в прошлом месяце здесь также была заключена самая дорогая сделка.

Квартира была куплена за 465 тысяч долларов (или 4037 долларов за квадратный метр).

При этом квартира оказалась и с самым дорогим квадратным метром за июнь.

Общая площадь — 115 квадратных метров, на которых расположились 3 жилые комнаты, кухня-гостиная, гардеробная, 2 санузла и 2 лоджии. В квартире сделан ремонт.

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