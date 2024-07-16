«Украина ответит ударом по дворцу Лукашенко» 2 16.07.2024, 10:48

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Коллаж: charter97.org

Он всего лишь в 270 километрах от границы.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью «Главреду» выразил мнение, что нападение Лукашенко на Украину приведет к краху его режима:

— Мы всегда учитываем сценарий возможного участия белорусской армии в войне России против Украины. Но, на мой взгляд, вероятность его реализации – чуть выше нуля.

Во-первых, армия Беларуси не готова к войне – у нее нет боевого опыта.

Во-вторых, она технически истощена. Российская Федерация забрала у Беларуси приличное количество военной техники, амуниции и боеприпасов, чтобы воевать с Украиной.

В-третьих, Лукашенко понимает, что если он вступит в войну, возникнет вопрос: а для чего, с какой целью? Чтобы вторгнуться в Польшу и прорваться в Сувалкский коридор? Действительно, такие заявления со стороны Минска уже были. В частности, начальник Генштаба республики Беларусь Муравейко, которого назначили на этот пост лишь несколько месяцев назад, еще в октябре прошлого года делал такие громкие заявления. Впрочем, Муравейко – это очень большой сторонник «русского мира». Муравейко и государственный секретарь Совбеза Беларуси Вольфович – два крупных драйвера российских интересов среди белорусских силовиков. Вполне возможно, что через Муравейко россияне вбрасывают в публичное пространство нужные для себя тезисы.

Впрочем, самому Лукашенко подобный сценарий абсолютно не выгоден. Белорусский диктатор видит ситуацию примерно следующим образом: продавать страх и трясти реактивными системами залпового огня Полонез («майонез», как их называют наши военные) – это круто. Но дальше что? Для чего все такие действия? Если будет война, придется мобилизовать людей и раздать им оружие. А ведь Лукашенко прекрасно понимает, что в таком случае оружие попадет в руки людям, которые в 2020 году чуть не сбросили его с престола.

— Мобилизация в Беларуси грозит крушением режима Лукашенко?

— Конечно. И Лукашенко это прекрасно понимает.

Кроме того, Лукашенко осознает, что часть территории республики Беларусь уязвима для ударов со стороны Украины. К примеру, тот же Мозырский нефтеперерабатывающий завод находится в 40 километрах от линии украино-белорусской границы. Дворец независимости Беларуси – 270 км от территории Украины. Вся территория Беларуси – с юга на север – это 500 километров. Вообще ни о чем. Украина в этой ситуации могла бы поработать беспилотниками, которые могли бы спокойно полететь туда и обратно. На одном баке.

На мой взгляд, если возникнет драка за Сувалкский коридор, Украина должна в нее ввязаться. В таком случае мы будем защищать наших главных союзников – Польшу и страны Балтии. Медлить будет нельзя.

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