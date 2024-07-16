«Берут ведрами, но надо попотеть» 6 16.07.2024, 10:55

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В лесах массово появились лисички.

Дожди и жара, как кажется, идеальная погода для роста грибов. В лесах буквально «поперли» лисички, пишет newgrodno.by. Причем как хвастаются грибники, грибы высыпали повсеместно. Только набирай ведра.

Сначала информация пришла из Свислочского района. Здесь лисички традиционно собирают в Беловежской пуще. Вот фото из поселка Порозово.

Еще один грибник из Гродно просто показывает полный багажник лисичек. Место не называется. Кто же такой «клондайк» «сливать» будет?

Впрочем, те, кто в теме, знают, что одно из самых «лисичковых» мест – это окрестности Поречья. Едут грибники в район озера Молочное и дальше на бывший полигон. Кто умеет искать, ведро свое соберет. Вот здесь на то, чтобы его наполнить, понадобилось несколько часов.

Вот еще одно фотосвидетельство из Гродненского района. Сразу несколько ведер и пакетов. Хватит и на суп, и на поджарку, и на то, чтобы родственников угостить.

Правда, грибники предупреждают, что сбор грибов – дело хлопотное. В прямом смысле приходится попотеть. В лесу очень жарко и душно. Не каждый выдержит несколько часов в таких условиях. А еще надо учитывать, что в лесу теперь много комаров, слепней и других неприятных насекомых. Они также добавляют дискомфорта.

Учитывайте все это, если соберетесь в лес. Правильно одевайтесь, используйте репелленты и не забудьте воду. А еще сверьтесь с картой запретов и ограничение на посещение лесов, чтобы не попасть на штраф.

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