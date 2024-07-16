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Настоящее чудо: витебская семья нашла пропавшего родственника через 25 лет

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  • 16.07.2024, 11:07
  • 1,908
Настоящее чудо: витебская семья нашла пропавшего родственника через 25 лет

Все это время мужчина находился в больнице с потерей памяти.

В конце 90-х в одну из психиатрических больниц Беларуси поступил молодой человек без документов, который назвал довольно скудные сведения о себе: ФИО и год рождения. В впоследствии оказалось, что эти данные не достоверны. Какие-либо другие сведения пациент сообщить не смог в силу своего психического здоровья.

Поиски родственников успехом не увенчались. 

В 2024 году данные генотипа пациента поместили в банк данных ДНК Государственного комитета судебных экспертиз. 

При проверке по базе выяснилось, что его генетические характеристики соответствуют генетическим характеристикам жителя Витебской области, 1945 года рождения. Пациент больницы и этот гражданин могли являться родственниками первого порядка — отцом и сыном. 

Подтвердить или исключить родство мужчин могла бы генетическая экспертиза, однако житель Витебской области умер 9 лет назад. Но у него остались дети. Один его сын, страдавший психическим заболеванием, пропал без вести в 1998 году. В рамках розыскного дела у отца пропавшего 15 лет назад отобрали биологические образцы и поместили генетические характеристики в базу данных ДНК. Его генетические характеристики и совпали в базе с генотипом пациента Могилевской больницы. 

Для проведения судебной генетической экспертизы отобраны биологические образцы у 40-летнего сына умершего отца. 

По результатам экспертизы, установлено, что пациент психиатрической больницы и 40-летний житель Витебской области с высокой степенью вероятности являются биологическими родственниками и могут быть родными братьями. 

Таким образом, результаты экспертизы помогли не только установить личность пациента больницы — им оказался уроженец Витебской области, 1973 года рождения, но сыграли очень важную роль в дальнейшей жизни мужчины.

Спустя 25 лет человек снова обрел семью-родственники забрали его из больницы домой.

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