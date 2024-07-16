Настоящее чудо: витебская семья нашла пропавшего родственника через 25 лет

Настоящее чудо: витебская семья нашла пропавшего родственника через 25 лет1
- 16.07.2024, 11:07
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Все это время мужчина находился в больнице с потерей памяти.
В конце 90-х в одну из психиатрических больниц Беларуси поступил молодой человек без документов, который назвал довольно скудные сведения о себе: ФИО и год рождения. В впоследствии оказалось, что эти данные не достоверны. Какие-либо другие сведения пациент сообщить не смог в силу своего психического здоровья.
Поиски родственников успехом не увенчались.
В 2024 году данные генотипа пациента поместили в банк данных ДНК Государственного комитета судебных экспертиз.
При проверке по базе выяснилось, что его генетические характеристики соответствуют генетическим характеристикам жителя Витебской области, 1945 года рождения. Пациент больницы и этот гражданин могли являться родственниками первого порядка — отцом и сыном.
Подтвердить или исключить родство мужчин могла бы генетическая экспертиза, однако житель Витебской области умер 9 лет назад. Но у него остались дети. Один его сын, страдавший психическим заболеванием, пропал без вести в 1998 году. В рамках розыскного дела у отца пропавшего 15 лет назад отобрали биологические образцы и поместили генетические характеристики в базу данных ДНК. Его генетические характеристики и совпали в базе с генотипом пациента Могилевской больницы.
Для проведения судебной генетической экспертизы отобраны биологические образцы у 40-летнего сына умершего отца.
По результатам экспертизы, установлено, что пациент психиатрической больницы и 40-летний житель Витебской области с высокой степенью вероятности являются биологическими родственниками и могут быть родными братьями.
Таким образом, результаты экспертизы помогли не только установить личность пациента больницы — им оказался уроженец Витебской области, 1973 года рождения, но сыграли очень важную роль в дальнейшей жизни мужчины.
Спустя 25 лет человек снова обрел семью-родственники забрали его из больницы домой.