Это скользкое слово «мир» 1 Константин Эггерт

16.07.2024, 11:07

1,464

Стоило ли нобелевским лауреатам писать и подписывать этот странный текст?

Нобелевские премии присуждают не ангелам, а людям. Которым свойственно ошибаться, а иногда и лукавить. Обращение 51 лауреата, включая Светлану Алексиевич и Дмитрия Муратова, к папе римскому, вселенскому патриарху, далай-ламе, а также Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы и «воюющим сторонам» о немедленном прекращении огня между Россией и Украиной и в секторе Газа - далеко не первое в истории доказательство этого банального факта.

Кремлевские цензоры и весь мир

Начну, казалось бы, с незначительного момента. Русская версия обращения почему-то скопом называет всех религиозных лидеров «их преосвященствами», то есть понижает их до уровня обычных епископов. В английском тексте папа римский и далай-лама названы правильно - «их святейшествами». Вселенский патриарх Варфоломей титулован неправильно в обоих случаях. По официальному протоколу к нему следует обращаться «ваше всесвятейшество». Вроде бы мелочь. Но если, готовя свой текст, авторы и их помощники не удосужились заглянуть в Википедию, то сразу возникает сомнение в том, насколько важно для них это обращение.

Во-вторых, список адресатов тоже странный. Призыв к религиозным авторитетам поднять свой голос «за мир» еще как-то можно понять, хотя они и так говорят о мире каждый день - безуспешно. Призыв к вечно парализованной ООН и воюющим сторонам - тоже. Но почему выделены Европейский парламент и Парламентская ассамблея ПАСЕ? Почему нобелиаты не обращаются к британскому парламенту и Конгрессу США? Ко всем парламентам мира, в конце концов?

В-третьих, терминология обращения даже не удивляет - шокирует: «конфликт между Россией и Украиной», «конфликт в Украине». Редакция «Новой газеты», опубликовавшая письмо, справедливо ссылается на российскую цензуру, запрещающую определенные обороты речи вроде слова «война» (оно заменено звездочками). Но это единственный известный нам и всему миру, не обязанному подчиняться требованиям Кремля, текст обращения. И он фактически уравнивает жертву агрессии и агрессора.

В-четвертых, страдает логическими изъянами аргументация обращения: мол, из-за войны страдают от голода страны Африки и окружающая среда, разрастается миграция, а производители оружия богатеют. Плюс «жертвы войны» - люди 30-40 лет, самого «детородного возраста». Плюс всем угрожает «ядерная катастрофа» (то есть бойтесь угроз Путина?) Поэтому нужно срочно прекратить огонь, обменять пленных и «начать переговоры». Переговоры о чем? Оружия просит жертва агрессии - справедливо ли лишать ее возможности защищаться? Немедленное прекращение огня фактически оставляет под контролем агрессора незаконно захваченную землю - это соответствует Уставу ООН, к которой апеллируют подписавшие письмо? Наконец, те самые «жертвы 30-40 лет» - это военнослужащие по обе стороны фронта. Они - участники войны. Если их таковыми не назвать, то обращение - сплошное упражнение в эзоповом языке. Если это требование кремлевских цензоров, то не понятно, почему их требования распространяются на весь мир. И стоило ли тогда писать и подписывать этот странный текст?

При чем здесь сектор Газа?

В-пятых, в самом конце, как засадный полк на Куликово поле, в обращение вдруг врывается «конфликт в секторе Газа», ни разу до того не упомянутый. Получается, что весь предыдущий текст, подписанный нобелиатами, - это и о войне Израиля с ХАМАС, то есть явлении принципиально иного исторического, политического и военного характера, чем война России против Украины? Возникает ощущение, что авторы письма, кто бы они ни были, почувствовали: значительная часть лауреатов по каким-то причинам не подпишет текст, если речь в нем пойдет только об Украине.

Борцы с Израилем знают, чего хотят

В-шестых, к некоторым из подписавших тоже есть вопросы. Лауреат премии мира 1976 года Мейрид Магуайр из Северной Ирландии известна своими резко антиизраильскими взглядами и агитацией за вычеркивание ХАМАС из европейского списка террористических организаций. Другая обладательница премии мира - йеменка Таваккуль Карман (2011 год) - обвиняет Израиль в «геноциде».

Ее право так считать, но это трудно назвать миротворческой позицией.

В-седьмых, и, пожалуй, главное: Магуайр и Карман хорошо осознавали, чего добиваются, подписывая обращение. Призыв немедленно прекратить огонь сегодня выгоден лишь одной стороне конфликта - Путину в его войне против Украины и ХАМАС в войне против Израиля. Это могут не понимать физики и химики. При всем уважении к Андрею Гейму (физика, 2010) или Май-Бритт-Мозер (медицина, 2014), статус лауреата премии не означает, что его обладатель политически проницателен и мудр. Но Светлану Алексиевич (литература, 2016) и Дмитрия Муратова (премия мира, 2022) невозможно заподозрить в политической неопытности и наивности. Почему они поставили подписи под текстом, уравнивающим агрессора и жертву? Жаль, что нам неизвестно, кто инициаторы и авторы обращения, какие аргументы они приводили в общении с «подписантами».

На самом деле все довольно просто даже с точки зрения Устава ООН, к которому обращаются нобелиаты. Только жертвам агрессии, украинцам и израильтянам, решать, когда и как прекращать воевать, и прекращать ли вообще. В 1939 году, отвечая на очередные требования Гитлера, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек сказал: «Мы в Польше не знаем, что значит мир любой ценой. В жизни человека, наций и государств есть только одна вещь, не имеющая цены. Это честь». Подписавшим обращение нобелевским лауреатам, похоже, стоит задуматься над этой фразой.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com