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Кадыров ополчился на кремлевских

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 16.07.2024, 11:23
  • 1,386
Кадыров ополчился на кремлевских

И подлил масла в огонь.

Рейд Чечни против федералов продолжается. Сперва Кадыров наехал на Бастрыкина, использовав религиозную почву, теперь с улыбкой прошелся по министру финансов Силуанову, надавив на самое больное — выплаты героям России.

Как утверждает глава дотационного региона, «господин Силуанов нам запретил платить эти 10 тысяч рублей», которые Чечня ввела в 2014 году — согласно постановлению республиканского правительства, эта сумма должна финансироваться из бюджета региона.

«Официально отправил письмо, чтобы мы не платили эти 10 тысяч рублей героям Российской Федерации. Вот так относятся к бюджетам регионов, особенно Чеченской республики. А все думают, что Чеченская республика получает столько, сколько хочет», — подлил масла в огонь Кадыров.

При этом главный дон страны отметил вклад главы «ВТБ» Андрея Костина, якобы являющегося «единственным человеком, который помогает реально регионам».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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