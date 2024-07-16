Белорусская футбольная команда застряла в Италии

Белорусская футбольная команда застряла в Италии1
- 16.07.2024, 11:27
«Ислочь» не смогла вылететь на матч Лиги конференций в Венгрию.
Произошла внештатная ситуация, сообщает пресс-служба белорусского клуба.
«Наш рейс из Римини [Италия] в Будапешт сначала был перенесен на полтора часа, а затем отменен. Команда вынужденно вернулась на ночлег в отель. Руководство активно занимается транспортными вопросами по переезду в Венгрию», — говорится в телеграм-канале «Ислочи».
Ответный Матч «Ислочь» — «Ля Фиорита» пройдет в четверг в Венгрии, где после вторжения России в Украину проводят номинально домашние игры белорусские клубы.
Первый матч в Сан-Марино закончился победой белорусского клуба со счетом 1:0.