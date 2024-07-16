Одноклассник стрелявшего в Трампа раскрыл о снайпере факт, повлиявший на покушение 16.07.2024, 11:32

И рассказал о школьных годах стрелка.

Томас Мэтью Крукс, совершивший покушение на Дональда Трампа 13 июля, в школьные годы демонстрировал отвратительные результаты в секции по стрельбе и ушел после первого дня отбора.

«Он оказался настолько плох, что было даже смешно», - рассказ в интервью The New York Post одноклассник Джеймсон Мерфи.

Знакомый Томаса Мэтью Крукса вспомнил, что тот стрелял на площадке шириной в 50 футов и 21 фут в длину, целясь в мишень в левом углу, а попав в стену в правом углу.

По словам Мерфи, Крукс любил видеоигры и охоту настолько, что часто приходил в школу в спецодежде.

СМИ отметили, что снайпер был зарегистрирован в Пенсильвании как республиканец, но после прихода к власти Джо Байдена в 2021 году сделал пожертвование в структуру, связанною с Демократической партией.

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