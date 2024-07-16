«Что скажут теперь лукашенковские и путинские пропагандисты» 16.07.2024, 11:34

Где сидят настоящие мошенники.

Белорусская милиция отчитались о задержании 19-летнего курьера телефонных аферистов в Заводском районе Минска. Парень нашёл работу в Тelegram, в условиях изначально оговаривалось доставлять деньги в Смоленск. Когда у пожилой минчанки удалось выманить $15 тыс., то курьеру приказали ехать на такси аж до комплекса Москва-Сити в столице РФ. После этого вояжа он был задержан.

«Что скажут теперь лукашенковские и путинские пропагандисты, рассказывающие о целых улицах в Днепре и Одессе, где десятки тысяч обученных мошенников выманивают деньги у доверчивых белорусов? Для украинцев слишком сложная схема вывода денег через Москву, с этим согласится даже Азаренок. Лукашенковским слабовикам будет проблематично найти «бендеровский» след в Смоленске, тем более в Москве-Сити. А россияне, начиная от Путина и заканчивая мошенниками, «по-братски», всегда рассматривали Беларусь как сырьевой придаток. Разница в отношении не большая, просто первый преступник мирового масштаба», — пишет читатель сайта Charter97.org.

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