Еврокомиссия объявила Орбану бойкот 3 16.07.2024, 11:47

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Из-за вояжей венгерского премьера.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством

Европейская комиссия решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС в ответ на неоднозначные поездки Виктора Орбана в Москву и Пекин, которые многие сочли оскорблением политического единства блока, пишет «Евроньюс».

«В свете последних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, председатель (Урсула фон дер Ляйен) решила, что Еврокомиссия будет представлена на уровне старших государственных служащих только на неофициальных заседаниях Совета», - сообщил в понедельник вечером представитель ЕК Эрик Мамер.

«Визит коллегии (Еврокомиссии) в председательствующую страну не состоится», - добавил он, подтвердив, что главное событие, знаменующее начало каждой ротации председательства, отменено.

Во время своего недавнего визита в Москву Орбан встретился с Путиным, находящимся в международном розыске за военные преступления, чтобы обсудить войну в Украине и, по словам премьера, «начать диалог о кратчайшем пути к миру». Несколько дней спустя российские войска разбомбили детскую больницу в Киеве.

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