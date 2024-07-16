Греция хитро блокирует транзит российской нефти
- 16.07.2024, 11:51
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Меры ввели в мае этого года и затем несколько раз продлевали.
Греция снова продолжила военно-морские учения, которые в значительной степени сдерживают транспортировку российской нефти вблизи ее побережья и заставляют перенаправлять ее в другие места, сообщает Bloomberg.
Согласно заявлению Гидрографической службы Военно-морских сил Греции, учения в Лаконийском заливе, которые должны были завершиться в понедельник, продлятся еще два месяца – на сегодня это их самое большое продолжение.
Правительство Греции ранее заявляло, что учения призваны остановить перевалку российской нефти с борта на борт устаревших судов, которая может представлять угрозу для безопасности в море.
Военно-морские меры ввели в мае этого года и затем несколько раз продлевали.
По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, с 4 мая, когда запрет вступил в силу, в районе учений не зафиксировали ни одной перевалки нефти с судна на судно.
Как свидетельствуют данные компании Kpler и статистика отслеживания судов от Bloomberg, перевалка преимущественно осуществляется в других районах, в частности в водах у берегов Египта, Мальты и стран Западной Африки.