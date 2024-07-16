Греция хитро блокирует транзит российской нефти 16.07.2024, 11:51

1,922

Меры ввели в мае этого года и затем несколько раз продлевали.

Греция снова продолжила военно-морские учения, которые в значительной степени сдерживают транспортировку российской нефти вблизи ее побережья и заставляют перенаправлять ее в другие места, сообщает Bloomberg.

Согласно заявлению Гидрографической службы Военно-морских сил Греции, учения в Лаконийском заливе, которые должны были завершиться в понедельник, продлятся еще два месяца – на сегодня это их самое большое продолжение.

Правительство Греции ранее заявляло, что учения призваны остановить перевалку российской нефти с борта на борт устаревших судов, которая может представлять угрозу для безопасности в море.

Военно-морские меры ввели в мае этого года и затем несколько раз продлевали.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, с 4 мая, когда запрет вступил в силу, в районе учений не зафиксировали ни одной перевалки нефти с судна на судно.

Как свидетельствуют данные компании Kpler и статистика отслеживания судов от Bloomberg, перевалка преимущественно осуществляется в других районах, в частности в водах у берегов Египта, Мальты и стран Западной Африки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com