Почему Мозырь почти двое суток сидел без света

Почему Мозырь почти двое суток сидел без света6
- 16.07.2024, 12:14
- 5,086
Во многом это последствия войны с Украиной.
Почти двое суток в 105-тысячном Мозыре и районе не могли восстановить электроснабжение после стихии, которая обрушилась на регион 14 июля. Обесточенными оказались большая часть юго-запада Гомельской области — это не только Мозырщина, но и Наровлянский, Ельский, Лельчицкий районы.
В частности, в Мозыре из-за отсутствия электричества больше суток не было воды — местным жителям приходилось стоять в огромных очередях к автоцистернам с водой. Не работающие холодильники и испорченные продукты, невозможность зарядить мобильные телефоны — это лишь часть проблем, которые испытали мозыряне.
Почему так долго в район не могли вернуть электроснабжение, узнал «Флагшток». Мозырщина оказалась обесточенной из-за рухнувшей опоры линии электропередач 330 киловольт — из-за этого линия оказалась отключена. А подать электричество с другой области оказалось невозможным, объяснил местный энергетик:
«По-хорошему, крупные подстанции между собой закольцованы, и Мозырь с Гомелем был закольцован через территорию Украины. В начале войны линию Гомель — Чернигов украинцы отключили [после вторжения войск РФ с территории Гомельской области — Ред.]. Поэтому закольцовки в нашей области фактически нет», — рассказал специалист.
В 2022 году энергетики начали спешно корректировать ситуацию и делать другую закольцовку: строить ЛЭП с Мозыря и Петрикова — на Солигорск. Её до сих пор не ввели в эксплуатацию:
«Вероятная причина — проблемы с экологической экспертизой. Получается, закольцовки нет, линия рухнула — и всё, катастрофа».
Поэтому жителям района, предприятиям, медучреждениям пришлось ждать, пока восстановят рухнувшую опору ЛЭП, но энергетики своими силами это сделать не могут — нужна специализированная организация. Её в срочном порядке вызвали, однако из-за бюрократии полдня не допускали до работы:
«Ни у кого не хватило смелости временно закрыть глаза на многочисленные инструкции, чтобы быстрее дать допуск на работы и как можно скорее приступить к ликвидации последствий аварии».
По сообщению Минэнерго, только в 10 часов утра 16 июля электроэнергия начала поступать на Мозырскую ТЭЦ.