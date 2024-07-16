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Британская разведка: В России готовятся «ловить» призывников

  • 16.07.2024, 12:21
  • 3,460
Британская разведка: В России готовятся «ловить» призывников

Для этого создается специальная система.

Правительство России внедряет «систему обмена информацией» между Министерством обороны и ФСБ для передачи данных о потенциальных призывниках и предотвращения их бегства из страны.

В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном во вторник, 16 июля, говорится, что внедрение этой системы, вероятно, имеет целью предотвратить повторение ситуации, которая возникла в 2022 году, когда сотни тысяч россиян покинули страну после объявления частичной мобилизации.

Отмечается, что система должна полностью заработать до осеннего призыва 2024 года.

Россия проводит две призывные кампании ежегодно, призывая более 250 тысяч человек ежегодно для прохождения одного года срочной военной службы.

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