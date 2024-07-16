Как кандидат в вице-президенты от Трампа переобулся в воздухе 1 16.07.2024, 12:48

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Александр Хара

США будет лихорадить.

Кандидатом в президенты от республиканцев стал Дональд Трамп, на которого 13 июля было совершено покушение. Многие СМИ вышли с заголовками, что покушение позволит Трампу стать президентом США.

Действительно ли он сможет на этой «волне» въехать в Белый дом? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, экспертом Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Еще слишком рано об этом говорить. Следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, однозначно есть глубокая поляризация американского общества, и покушение еще больше консолидирует ядро сторонников Трампа.

Пока нет опроса общественного мнения, есть только эмоции и догадки о том, как это повлияет на независимых избирателей, которые могут принять решение голосовать за Трампа.

Из позитивных моментов можно выделить то, что личность стрелка специфическая. Он не был демократом, не связан с ними или другой силой, что могло бы изменить ситуацию.

Во-вторых, поляризация мобилизует как республиканцев, так и демократов. В США не такое большое количество людей, которые пока что не определились. Не знаю, насколько это действительно на них повлияет.

— Трамп объявил имя своего вице-президента. Это Джеймс Дэвид Вэнс. Он критически выступает по отношению помощи Украине. Что можно сказать о возможной политике Трампа по выбору вице-президента?

— Это тоже интересный фактор. Поскольку вряд ли личность Вэнса может привлечь большое количество голосов тех, кто не определился. Наоборот, для демократов и независимых он является не очень приемлемой кандидатурой. Еще в 2016-2017 годах Вэнс очень критиковал Трампа, даже сравнивал его с Гитлером, а затем, как говорится, переобулся в воздухе.

Самое главное — он не является моральной или политической величиной, которая привлечет тех, кто сомневается или имела бы такую сильную электоральную поддержку. Конечно, у него есть финансовая поддержка одного из богатейших людей Америки, тот же самый Илон Маск поддерживает их. Это ресурс. Но пока слишком рано говорить, как это может быть конвертировано в самих выборах. Тем более, что покушение произошло в июле, а выборы будут в ноябре.

Соответсвенно, к ноябрю эмоциональная острота произошедшего пропадет. Стоит учитывать и реакцию демократов, поскольку еще не снят вопрос с повестки дня о том, что Байдена могут заменить кем-то другим. Конечно, участие Байдена в дебатах было провальным. Оно вызвало много вопросов о его способностях выиграть, в том числе — быть президентом в длительной перспективе.

Кстати, то же самое и с Трампом. Он человек в возрасте, что тоже ставит перед республиканцами вопрос: если что-то случится, Трамп не досидит до конца своего срока, тогда его вице-президент автоматически станет главой государства. Хотят ли они видеть человека, который является популистом, кардинально поменял свои взгляды, не имеет существенного законодательного опыта и никаких способностей к госуправлению?

Естественно, что Вэнса нельзя сравнить с Трампом, который четыре года был президентом. И уж точно его нельзя сравнивать с тем же самым Майком Пенсом, который был и моральным авторитетом, и пользовался популярностью среди ядра республиканцев, в том числе — трампианцев.

Подчеркну, что до конца этой предвыборной гонки (до ноября) Америку будет лихорадить. Это достаточно сильно будет влиять на европейцев и Украину в частности, поскольку такая связка ничего хорошего никому не сулит.

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