Forbes: Российских солдат в Украине пересаживают на белорусские мотоциклы

Forbes: Российских солдат в Украине пересаживают на белорусские мотоциклы2
- 16.07.2024, 12:50
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Из-за этого армия РФ теряет рекордное количество солдат.
В условиях нехватки бронетехники российские подразделения в Украине все чаще оснащаются гражданскими транспортными средствами, включая белорусские мотоциклы для бездорожья, сообщает Forbes.
OMG. Russian Desertcross with enormous anti drone cage. How do we call this Russian contraption? pic.twitter.com/eKmJqSOrxc— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 6, 2024
Из-за больших потерь бронетехники все больше российских подразделений, воюющих в Украине, пересаживаются на китайские квадроциклы Desertcross 1000-3, а также китайские и белорусские мотоциклы для бездорожья.
Однако, как отмечает Forbes, против окопавшихся украинских войск, поддерживаемых артиллерией и беспилотниками, у россиян на квадроциклах и мотоциклах нет шансов — российская армия теряет рекордное количество солдат.
По подсчетам Министерства обороны Великобритании, средние ежедневные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года возросли до пиковых значений с начала конфликта — 1262 и 1163 человека соответственно.
В целом, по данным министерства, в период с 1 мая по 30 июня россияне потеряли более 70 000 человек.
Установка на квадроциклах и мотоциклах так называемых антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет их скорость, делая их более уязвимыми для огневых ударов, пишет Forbes.