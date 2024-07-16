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Forbes: Российских солдат в Украине пересаживают на белорусские мотоциклы

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  • 16.07.2024, 12:50
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Forbes: Российских солдат в Украине пересаживают на белорусские мотоциклы

Из-за этого армия РФ теряет рекордное количество солдат.

В условиях нехватки бронетехники российские подразделения в Украине все чаще оснащаются гражданскими транспортными средствами, включая белорусские мотоциклы для бездорожья, сообщает Forbes.

Из-за больших потерь бронетехники все больше российских подразделений, воюющих в Украине, пересаживаются на китайские квадроциклы Desertcross 1000-3, а также китайские и белорусские мотоциклы для бездорожья.

Однако, как отмечает Forbes, против окопавшихся украинских войск, поддерживаемых артиллерией и беспилотниками, у россиян на квадроциклах и мотоциклах нет шансов — российская армия теряет рекордное количество солдат.

По подсчетам Министерства обороны Великобритании, средние ежедневные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года возросли до пиковых значений с начала конфликта — 1262 и 1163 человека соответственно.

В целом, по данным министерства, в период с 1 мая по 30 июня россияне потеряли более 70 000 человек.

Установка на квадроциклах и мотоциклах так называемых антидронных клеток, похоже, не очень помогает, поскольку дополнительная броня замедляет их скорость, делая их более уязвимыми для огневых ударов, пишет Forbes.

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