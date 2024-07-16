А что же Путин? Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.07.2024, 12:56

3,212

Фото: Getty Images

Забился, «как мышь» вдалеке.

Пресс-секретарь Песков высказался о безопасности Путина в связи с покушением на Трампа, сообщив, что мер по усилению не планируется: «Безопасность, как вы понимаете, по понятным причинам и так усилена вне зависимости от упомянутых вами происшествий. Можем лишь повторить, что безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне. Делается все, что необходимо делать».

Учитывая, как лгал Песков накануне 24 февраля, уверяя за два дня до начала его шефом военных действий, верить нынешнему заявлению повелителя пурги нет причин. Он может обманывать сознательно или, что скорее всего, как обычно, быть не в курсе. Безопасностью занимаются другие люди, а служащего по болтологическому цеху Пескова ставить в известность никто не будет. Это не нужно, да и опасно.

С другой стороны, конечно, есть и такая тема – куда уже больше усиливать охрану? И так то, что стало достоянием гласности, похоже на паранойю. Вроде изъятия охраной букета Путина с мемориального кладбища, чтобы «врагу» не достался «биологический материал».

Здесь же, конечно, знаменитый стол-аэродром и поразительная история с чемоданами, походом в уборную в Елисейском дворце в окружении шести охранников. И много всего другого. Включая, например, постоянную трусость – например, отказ посетить «Крокус» - место провала спецслужб Путина. Приехал бы, возложил цветы, постоял в очереди рядом с людьми. Вот, скажем, Явлинский так и поступил. Что же Путин? Страшно приехать или нечего сказать? Или, допустим в Дагестан мог поехать разбираться с последним терактом. Но, нет. Забился, «как мышь» вдалеке.

Между прочим, сколько стоит охрана Путина, российскому народу неизвестно. Его на эту тему просвещать не собираются. Но почему так? Это всё за народные деньги делается – за налоги россиян, доходы от использования природных ресурсов РФ.

Быть может действительно, прав Песков. Как правы сломанные часы, два раза в сутки, показывающие точное время – безопасность Путина это единственное, что в России за последнюю четверть века доведено до совершенства. Не считая, разумеется, обогащения верхушки за общественный счет. Такая вот «двустволка».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com