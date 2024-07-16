Политзаключенный ксендз Анджей Юхневич каждый день молился за «обращение Беларуси и России» 16.07.2024, 13:04

Анджей Юхневич

И открыто выступал против войны.

Настоятель римско-католического прихода в Шумилино отец Анджей Юхневич находится в заключении уже более двух месяцев. До сих пор неизвестно, в чем его обвиняют.

Ксендз знал, что его могут преследовать, и сознательно брал на себя риск.

Это следует из слов, опубликованных на сайте Миссионеров-облатов в США, заметил проект «Хрысціянская Візія».

— Написав это, я рискую быть привлеченным к ответственности перед белорусским судом, но мне бы хотелось, чтобы это возражение было услышано публично.

Пепел на наши головы, на данном этапе истории для многих белорусов этот жест не только символичен, но и выражает внутреннее состояние: переживание глубокого стыда и депрессии. Потому что из нашей страны, с нашей земли идут военные атаки россиян, провокации и геноцид украинского народа.

От себя и от имени всех миссионеров Непророчной Марии, служащих в Беларуси, я хотел бы выразить глубокую солидарность и духовную поддержку нашим собратьям в Украине и всему украинскому народу.

Мы решили каждый день вместе с нашими прихожанами молиться за обращение России и Беларуси и за немедленное прекращение войны на Украине. Сегодня в приходе в Шумилине для этого намерения круглосуточное поклонение Святым Дарам.

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