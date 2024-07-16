АР: Украина создает армады роботов в секретных мастерских

АР: Украина создает армады роботов в секретных мастерских1
- 16.07.2024, 13:25
ВСУ развивают новый род войск.
Украинские стартапы в тайных лабораториях успешно создают роботов для выполнения боевых задач, разминирования и эвакуации раненых. Об этом сообщается в статье, которую опубликовало издание AP.
По данным журналистов, в Украине обустроена целая экосистемалабораторий - в сотнях тайных мастерскихиспользуются инновации для создания армии роботов. И она, как надеются украинцы, способна будет уничтожить войска страны-агрессора РФ, а также спасти украинских раненых солдат и мирных жителей.
Как пишет АР, оборонные стартапы по всей Украине — их около 250 по оценкам специалистов отрасли — создают машины-убийцы в секретных местах, которые обычно выглядят внешне как сельские СТО.
По словам коммерсанта Андрея Денисенко, его сотрудники могут за четыре дня собрать беспилотное наземное транспортное средство модели Одиссей — в обычном сарае. Причем стоит оно примерно $35000 (около 10% от стоимости аналогичной импортной модели).
800-килограммовый Одиссей, который выглядит как небольшой танк без башни и с колесами на гусеницах, может проехать до 30 километров на одном заряде аккумулятора (тот миниатюрный — размером с небольшой холодильник для пива). Сейчас робота используют как спасательно-вспомогательную платформу, но, говорят конструкторы, он может быть модифицирован для перевозки тяжелого пулемета на дистанционном управлении или минно-взрывных зарядов.
Компания Денисенко также работает над проектами типа моторизованного экзоскелета, который должен увеличить силу солдата, а также разрабатывает транспортные средства, которые смогут перевозить снаряжение солдата и даже помогать ему подниматься вверх по склонам.
12 марта 2024 года вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине начинается массовое производство роботизированных наземных платформ, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.
«Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя — сотни различных платформ закупят через UNITED24», — чиновник Федоров.
2 апреля глава Минцифры сообщил, что украинские военнослужащие с помощью наземного робота-камикадзе Ratel S взорвали мост под Бахмутом, что значительно усложнило логистику российских оккупантов. Чиновник опубликовал видео инцидента и уточнил, что Силы обороны взорвали роботом мост в селе Ивановское (Донецкая область).