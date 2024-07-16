В Беларуси не покажут Олимпиаду-2024
- 16.07.2024, 13:29
Впервые с 1984 года.
Из программы следует, что белорусские зрители по государственному телевидению не смогут увидеть трансляции Олимпиады в Париже-2024. Соревновательная программа стартует в субботу, 27 июля, а днем ранее, в пятницу, пройдет церемония открытия Игр.
В сетке вещания «Беларусь 1» и «Беларусь 5» события Олимпийских игр не значатся, пишет smartpress.by.
Соответственно, для поиска трансляций потребуется искать другие источники. Причем и не в России. Ранее было объявлено, что в соседней стране также не собираются показывать главный старт четырехлетия.
Международный олимпийский комитет не включил Беларусь и Россию в число европейских вещателей. Медиаправа на показ игр на территории европейских стран получили Европейский вещательный союз и компания Warner Bros. Discovery.
Последний раз в Беларуси не показывали Олимпиаду в 1984 году, когда СССР и страны соцлагеря (кроме Румынии) бойкотировали Летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе.