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В Беларуси не покажут Олимпиаду-2024

  • 16.07.2024, 13:29
В Беларуси не покажут Олимпиаду-2024

Впервые с 1984 года.

Из программы следует, что белорусские зрители по государственному телевидению не смогут увидеть трансляции Олимпиады в Париже-2024. Соревновательная программа стартует в субботу, 27 июля, а днем ранее, в пятницу, пройдет церемония открытия Игр.

В сетке вещания «Беларусь 1» и «Беларусь 5» события Олимпийских игр не значатся, пишет smartpress.by.

Соответственно, для поиска трансляций потребуется искать другие источники. Причем и не в России. Ранее было объявлено, что в соседней стране также не собираются показывать главный старт четырехлетия.

Международный олимпийский комитет не включил Беларусь и Россию в число европейских вещателей. Медиаправа на показ игр на территории европейских стран получили Европейский вещательный союз и компания Warner Bros. Discovery.

Последний раз в Беларуси не показывали Олимпиаду в 1984 году, когда СССР и страны соцлагеря (кроме Румынии) бойкотировали Летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе.

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