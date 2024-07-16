«Это будут последние недели правления Лукашенко» 7 16.07.2024, 13:42

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Коллаж: Charter97.org

Почему белорусский правитель поменял риторику.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, почему белорусский правитель сменил риторику.

— Если сейчас Лукашенко вдруг решится на какую-то эскалацию на границе с Украиной, это станет последними неделями его правления, — прокомментировал Иван Ступак на «Еврорадио» недавнее стягивание к границе белорусских военных. — Он знает, что в случае каких-то военных действий с Украиной, нужно будет раздавать оружие тому самому «народному ополчению», то есть обычным белорусам, а не вертухаям, кгбэшникам и другим силовикам.

И Лукашенко прекрасно понимает, что в этот раз подавить все, как было в 2020 году, не выйдет. Белорусские граждане повернут оружие против него.

Эксперт объяснил и то, почему, на его взгляд, заявления белорусского правителя в последнее время резко сменили характер и приобрели миротворческую окраску.

— Это говорит и о том, что на Лукашенко очень сильно давят экономические санкции, и о его личной изоляции. Не от хорошей жизни он начинает общаться с первой леди Нигерии.

Его круг уже давно ограничен Путиным, Токаевым, бывшими друзьями Советского союза и приветственными телеграммами или соболезнованиями.

А ему очень хочется расширить этот круг и снова стать «своим парнем». Но украинцы помнят, откуда было наступление в 2022 году. Поэтому у Лукашенко нет шансов стать «своим парнем» для Украины. Даже если он завтра привезет мир, мы все помним, и прощения ему и его режиму не будет, — сказал Ступак.

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